Mit bundesweiten Razzien nimmt der Zoll die Arbeitsbedingungen bei Paketdiensten unter die Lupe. Erich Mocanu kämpft seit Jahren für die Rechte von Paketauslieferern. Er beklagt wüste Missstände.

WirtschaftsWoche: Herr Mocanu, Sie haben bereits im Mai 2017 eine Demonstration vor der DPD-Zentrale in Aschaffenburg organisiert, um auf die schlechten Arbeitsbedingungen von Paketboten aufmerksam zu machen. Womit haben die Paketboten zu kämpfen?Erich Mocanu: Alle Paketdienste behaupten, dass sie ihren Fahrern mehr als den Mindestlohn von derzeit knapp 9 Euro zahlen. Doch das stimmt nicht. Sehr viele Fahrer bekommen zwar auf dem Papier diesen Mindestlohn oder noch mehr ausgezahlt. Betrachtet man aber die tatsächliche Arbeitszeit, sieht es schon wieder ganz anders aus. Viele Paketboten, die sich an unseren Verein "Auch Engel brauchen Schutzengel" wenden, werden etwa dazu angehalten, falsche Eintragungen in die Fahrtenbücher zu machen. Statt dem Arbeitsbeginn um 5 Uhr, wenn das Sortieren der Pakete beginnt, müssen sie dann etwa einen Arbeitsbeginn um 8 Uhr eintragen. Auch Mittagspausen werden in den Fahrtenbüchern vermerkt, obwohl die Boten diese durch den enormen Arbeitsdruck überhaupt nicht halten können.

Von welchen Paketdienstleistern kommen die Fahrer, die sich an Ihren Verein wenden?Von allen Paketdiensten. Vor ein paar Jahren suchten viele Fahrer von DPD unseren ...

