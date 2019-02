EASY SOFTWARE AG: EASY SOFTWARE AG beschließt Kapitalerhöhung DGAP-News: EASY SOFTWARE AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung EASY SOFTWARE AG: EASY SOFTWARE AG beschließt Kapitalerhöhung 18.02.2019 / 15:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. EASY SOFTWARE AG beschließt Kapitalerhöhung * Nächster Meilenstein in der Wachstumsstrategie von EASY SOFTWARE AG * Ausbau der Position im Cloud-Business Mülheim an der Ruhr, 18. Februar 2019 Der Vorstand der EASY SOFTWARE AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine Kapitalerhöhung unter Gewährung des mittelbaren Bezugsrechts für die bestehenden Aktionäre durch Ausgabe von bis zu 1.039.039 neuen Aktien beschlossen. Der Bezugspreis der Aktien wurde auf 4,81 EUR je Aktie festgelegt. Die Kapitalmaßnahme dient zur Finanzierung der Akquisition der Apinauten GmbH über Fremdkapitalmaßnahmen im Laufe des ersten Halbjahres 2019. Die EASY SOFTWARE AG hat durch die Akquisition der Apinauten GmbH einen Technologiezukauf im Cloud-Geschäft getätigt, der das Wachstum der EASY SOFTWARE Gruppe beschleunigt. Vom führenden IT Analyst Gartner wurde die Multiexperience Plattform der Apinauten GmbH, "ApiOmat", in 2018 bereits in dessen Magic Quadrant* aufgenommen. Damit verfügt die EASY SOFTWARE AG über eine der führenden Digitalisierungsplattformen. Diese ermöglicht es, Kunden künftig in wenigen Tagen digitale Geschäftsmodelle im Rapid Prototyping zur Verfügung zu stellen. Durch die Akquisition der Apinauten GmbH wird die EASY SOFTWARE Gruppe ihre führende Position in diesem Bereich ausbauen. Die Einschätzung der Akquisition der Apinauten GmbH und Entwicklung der EASY SOFTWARE AG durch die BankM finden Sie HIER. Der volumengewichtete Durchschnittskurs (Xetra) für die letzten 90 Tage belief sich auf 4,82 EUR pro Aktie. Das Bezugsangebot wird im Bundesanzeiger in den nächsten Tagen veröffentlicht und dann auf der Webseite der EASY SOFTWARE AG zur Verfügung gestellt. Die Ad-hoc Mitteilung zur Kapitalerhöhung finden Sie HIER. *Quelle: Magic Quadrant for Mobile App Development Platforms Published: 17 July 2018 EASY SOFTWARE AG Der Vorstand 18.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: EASY SOFTWARE AG Am Hauptbahnhof 4 45468 Mülheim an der Ruhr Deutschland Telefon: +49(0) 208 450 16-0 Fax: +49(0) 208 450 16-90 E-Mail: investor@easy.de Internet: www.easy.de ISIN: DE0005634000 WKN: 563400 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 777091 18.02.2019 ISIN DE0005634000 AXC0204 2019-02-18/15:56