Die Dauer-Niedrigzinsen bringen deutsche Sparer zum Verzweifeln. Um sie buhlen Online-Portale mit attraktiven Zinsen für Tages- und Festgeld etwa in Italien oder Portugal. Doch das hat Tücken.

Eine urdeutsche Tugend macht den Bundesbürgern längst keine Freude mehr: Lernten einst Generationen, dass sich stetes Sparen eines Tages auszahlt, werfen Bankeinlagen heute kaum noch Zinsen ab. Nach Abzug der Inflation verlieren Verbraucher oft sogar Geld. Die jahrelangen Niedrigzinsen der Europäischen Zentralbank lassen nicht wenige frustriert und ohnmächtig zurück.

Online-Plattformen, die mit attraktiven Zinsen für Tages- und Festgeld bei ausländischen Banken werben, scheinen da verlockend. Die Zinsportale ziehen zunehmend Sparer an - auch, weil viele Deutsche riskantere Anlagealternativen wie Aktien scheuen.

Die Berliner Firma Raisin etwa, die hierzulande die Plattform Weltsparen betreibt, hat nach eigenen Angaben mehr als zehn Milliarden Euro Einlagen an Partnerbanken in Europa vermittelt. Seit Dezember 2017 habe sich das Volumen von seinerzeit rund vier Milliarden mehr als verdoppelt.

Raisin bietet Tages- und Festgeld von 62 Partnerbanken aus Italien, Portugal, Zypern oder Estland. So gibt es bis zu 0,7 Prozent für Tagesgeld per annum und 1,85 Prozent für Festgeld über fünf Jahre - nicht üppig, aber mehr, als die meisten Anleger bei ihrer Hausbank bekommen. "Wir wollen unnötige Grenzen für profitables Sparen durchbrechen", sagt Mitgründer Tamaz Georgadze.Der Vorteil der Portale: Kunden sehen auf einen Blick die besten Zins-Konditionen in Europa und müssen kein extra Konto bei einer ausländischen Bank eröffnen. ...

