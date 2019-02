London (www.anleihencheck.de) - Der Offenmarktausschuss FOMC der US-Notenbank FED wird in seinen nächsten Sitzungen klarstellen müssen, bis zu welchem Endpunkt die Bilanz der Notenbank weiter verkleinert wird, indem nicht mehr in auslaufende Tresuries und Mortgage Backed Securities (MBS) investiert wird, so die Experten von BlueBay Asset Management. ...

