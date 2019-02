Exklusives Event vor der Premiere der World Restaurant Awards, die Montagabend im Palais Brongniart stattfinden



Paris (ots/PRNewswire) - Amanda Cohen, Mauro Colagreco, Kylie Kwong und Virgilio Martinez gehörten zu den Stars der Gastronomieszene, die gestern Abend bei der offiziellen Auftaktveranstaltung von Ron Zacapa Rum vor den World Restaurant Awards 2019 anwesend waren.



Die World Restaurant Awards wurden ins Leben gerufen, um kulinarische Spitzenleistung zu würdigen und die Integrität, Vielfalt und reiche Kultur der Gastronomie herauszustellen. Es geht dabei ausdrücklich nicht um den Gipfel der Errungenschaft. Die Awards ausgedacht hat sich IMG in Kollaboration mit Restaurantjournalist Joe Warwick und Foodkritiker Andrea Petrini.



Der zu gleichen Teilen aus Frauen und Männern bestehenden Jury (https://restaurantawards.world/judging-panel) gehören Stars und Sterne der kulinarischen Welt an, darunter einige der angesehensten und aufstrebenden Köche, Foodkritiker und Experten. Die Starköche Elena Arzak, Alex Atala, Massimo Bottura, David Chang, Hélène Darroze, Daniel Humm, Dan Barber, René Redzepi, Ana Ros, Yotam Ottolenghi und Clare Smyth gehören zu den Juroren.



Die Gäste beim Zacapa Rum Welcome Event im Malro (Paris) verkosteten Zacapa Old Fashioned Cocktails und Häppchen, die von Malro-Chefkoch Denny Imbroisi zubereitet wurden.



Zacapa Master Blender Lorena Vasquez sagte: "Wir sind überglücklich, heute Abend vor der Auftaktveranstaltung der World Restaurant Awards die Stars der Gastroszene hier begrüßen zu können."



"Ich sehe eindeutige Parallelen zwischen unserer Herstellung von Zacapa Rum in Guatemala und der Arbeit der besten Köche in den renommiertesten Restaurants der Welt. Das macht Zacapa zum idealen Partner der World Restaurant Awards. Man braucht viel Zeit, Geduld und Können, damit sich der Geschmack vollständig entfalten kann. Ob Food oder Rum - es geht uns darum, die vielen geschmacklichen Nuancen zur Geltung zu bringen."



"Ein exquisiter Aperitif oder Digestif rundet das Dining-Erlebnis perfekt ab. Ein kulinarisches Geschmackserlebnis verdient ein köstliches Getränk, und daher freuen wir uns außerordentlich, dass Zacapa die offizielle Spirituose der World Restaurant Awards ist."



"Ich hoffe, dass die Gäste heute Abend ihre Kostprobe aus Guatemala mit guten Freunden genießen konnten. Ich wünsche ihnen viel Erfolg bei der Preisverleihung und auf ihrem zukünftigen kulinarischen Weg."



Cecile Rebbot, verantwortlich für die World Restaurant Awards bei IMG, sagte: "Es war toll, dass heute Abend vor der morgigen Preisverleihung so viele Talente der Restaurantszene zusammengekommen sind. Diese Veranstaltung ist nur mit Partnern möglich, und wir begrüßen die Zusammenarbeit mit einer Qualitätsmarke wie Zacapa als Spirituosenpartner der World Restaurant Awards."



Die Gewinner in den 18 Kategorien der World Restaurant Awards werden im Rahmen einer Galaveranstaltung am Montagabend verkündet.



Zacapa verantwortungsvoll genießen



DRINKiQ.com (http://drinkiq.com/)



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/823064/Virgilio_Martinez.jpg Photo - https://mma.prnewswire.com/media/823063/Mauro_Colagreco.jpg Photo - https://mma.prnewswire.com/media/822980/Kylie_Kwong.jpg Photo - https://mma.prnewswire.com/media/822979/Amanda_Cohen.jpg



OTS: Zacapa Rum newsroom: http://www.presseportal.de/nr/133692 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_133692.rss2



Pressekontakt: Kerri Young +44-784-002-3980 zacapa@smartscommunicate.com