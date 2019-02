In einem insgesamt ruhigen Gesamtmarkt sticht die Wirecard-Aktie mit einem Plus von 10 Prozent am Montag einmal mehr hervor. Was dahinter steckt und wie die Derivateanleger aktuell sich positionieren verrät Kemal Bagci im wöchentlichen Marktgespräch. Der Derivate-Experte verrät zudem, welche Themen sonst noch im Fokus stehen und warum die Ölpreise wieder zulegen.