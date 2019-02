Nach der Rallye "furioso" am Freitag ist zum Wochenstart ein ruhiger Ton an der Börse angesagt. Der DAX pendelt in einer engen Range zwischen 11.260 und 11.315 Punkten seitwärts - obwohl die Wirecard-Aktie 16 Prozent zulegt. Nach dem massiven Kursanstieg des deutschen Leitindex ist das zwar durchaus nachvollziehbar, zeigt aber auch, dass sich die Bullen noch nicht vollends aus der Defensive trauen.

