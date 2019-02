Mainz (ots) -



Woche 08/19 Dienstag, 19.02.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



22.25 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Karte der Wikinger Großbritannien 2012



23.10 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Grabtuch von Turin Großbritannien 2012



23.55 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte War Jesus verheiratet? Großbritannien 2012



0.40 heute journal



1.05 Helden der Propaganda Sportler in der NS-Zeit Deutschland 2016



1.50 Frauen im Nationalsozialismus Verführung und Verblendung Deutschland 2014



2.35 Frauen im Nationalsozialismus Schuld und Verdrängung Deutschland 2014



3.20 Hitlers Reich privat In unbekannten Filmen Deutschland 2016



4.00 Hitlers Reich privat Olympia 1936 Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen ))



