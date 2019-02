Die Schweizer Privatbank verkauft ihr Geschäft in Großbritannien an Dolfin Financial und will sich künftig auf bestimmte Märkte konzentrieren.

Die Schweizer Privatbank Falcon trennt sich von ihrem Geschäft in Großbritannien. Die Tochter mit einem verwalteten Vermögen von rund einer Milliarde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...