Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Mit der neuen TZ96 aktualisiert Panasonic seine superkompakte TZ (Travel Zoom) -Serie um ein verbessertes Modell mit neuen praktischen Features.



Die vielseitige, taschenfreundliche LUMIX TZ96 mit ihrem Leica DC 30x-optischen Zoom ist der ideale Reisebegleiter für unterschiedlichste Motive in nah und fern. Dank ihres hochauflösenden 20,3-Megapixel-Sensors, 4K-Foto & -Video, sicherem und schnellem DFD-Autofokus, Hochgeschwindigkeits-Serien-Aufnahmen und vielen praxisgerechten Funktionen wird die TZ96 auch anspruchsvolleren Aufgaben gerecht. Der neigbare LCD-Monitor ermöglicht neben Selfies auch bodennahe Aufnahmen. Der größere Sucher ist mit 2,3 MP nun besonders hochauflösend. Sucher und Monitor gewährleisten die präzise Bildkontrolle auch aus ungewöhnlichen Perspektiven. Zusätzliche 4K-Fotofunktionen erweitern die Anwendungsmöglichkeiten der Reisekamera von der exklusiv von Panasonic entwickelten Highspeed-Serienbelichtungsfunktion bis hin zum 4K-Weitwinkel-Selfie. 4K-Videoaufnahmen sind mit bis zu 30p möglich. Für die kabellose Kommunikation mit anderen Geräten ist jetzt neben Wi-Fi auch das stromsparende Bluetooth 4.2 an Bord.



Haupt-Merkmale der LUMIX TZ96



Das 30x-Zoom der LUMIX TZ96 ersetzt eine ganze Objektivpalette. Die kürzeste 24mm-Super-Weitwinkel-Brennweite eignet sich ideal für raumgreifende Landschaften, aber auch enge Räume. Die längste Super-Tele-Brennweite von 720mm holt entfernte Details oder wilde Tiere nahe heran und groß ins Bild. Der 5-Achsen Power O.I.S. (Optical Image Stabilizer) sorgt selbst im Super-Tele-Brennweitenbereich für unverwackelte scharfe Aufnahmen. Eine Zoom-in/out Hilfsfunktion ermöglicht durch schnelles Herauszoomen kurzzeitig den Überblick über Motive zu erhalten um danach wieder in den ursprünglichen Zoom zurückzuspringen - praktisch, wenn diese sich aus dem Bild bewegen.



Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen der LUMIX TZ96 gehören u.a.:



- hochauflösender 1/2,3-Zoll Live-MOS-Sensor mit 20,3 Megapixel Auflösung - superschneller, praktisch verzögerungsfreier AF mit ca. 0,1 s* Reaktionszeit, High-Speed-Serienaufnahmen bei 10 B/s (AFS) / 5 B/s (AFC) für bewegte Objekte - vollautomatische Belichtungs-Modi für Einsteiger und manuelle Steuerung sowie RAW-Format-Aufnahmen für ambitioniertere Fotografen - 3,0-Zoll-LCD-Monitor mit 1,04 Mio. Bildpunkten und Touchscreen-Steuerung. Bis zu 180-Grad klappbar für Selfies. - größerer 0,53x Sucher mit Augensensor und 2,33 Mio. Bildpunkten für die sichere Bildkontrolle als Alternative zum LCD-Monitor - 22 digitale Filteroptionen verhelfen zu zusätzlichen effektvollen und ungewöhnlichen Gestaltungsmöglichkeiten, auch bei Panoramabildern



*nach CIPA Standard



Mehr Möglichkeiten mit 4K-Foto



4K-Foto macht es so einfach wie noch nie, den spannendsten Moment festzuhalten. Damit lassen sich flüchtige Momente als Serie mit 30 B/s aufnehmen, um daraus später das beste Einzelfoto als 8-Megapixel-JPEG zu extrahieren.



Eine neue Auto-Markierungsfunktion macht die Auswahl des besten Bildes schnell und einfach. Die Sequenzkomposition kombiniert mehrere Bilder zu einer Aufnahme, um einen speziellen »Stromotion«-(Stroboskop- und Bewegungs)-Effekt zu erzielen.



Selbst Selfies können mit der 4K-Fotofunktion verbessert werden. Sie ermöglicht Best-of-Gruppenfotos, oder erlaubt die Auswahl der besten Aufnahme mit bewegtem Hintergrund.



Kommunikativ und mobil



Die integrierte Bluetooth- und Wi-Fi-Konnektivität macht das Teilen der Bilder mit Familie und Freunden einfach. Mit BLE (Bluetooth Low Energy) können die Bilder automatisch auf Smartphone oder Tablet übertragen und in soziale Netzwerke hochgeladen werden. GPS-Tagging speichert den Aufnahmeort der Bilder. Verbunden mit Smartphone oder Tablet ist sogar eine Fernauslösung der TZ96 möglich.



Die Akkukapazität der LUMIX TZ96 reicht für ca. 380 Fotos* pro Ladung. Sollte der Akku mal unterwegs schlappmachen, kann er dank USB-Ladefunktion auch per Laptop, Powerbank oder Zigarettenanzünder des Autos wieder aufgeladen werden. * Über Monitor



Markteinführung und Preis



Die Panasonic LUMIX DC-TZ96 kommt zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 449,- Euro ab Mai 2019 in den Handel.



Aktuelle Videos zu unseren LUMIX Kompaktkameras finden Sie auf Youtube unter: https://www.youtube.com/watch?v=vnJx2tzeZbM&list=PLADCD08C51BF7E6E0



Über Panasonic:



Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern Consumer Electronics, Housing, Automotive und B2B Business. Im Jahr 2018 feierte der Konzern sein hundertjähriges Bestehen. Weltweit expandierend unterhält Panasonic inzwischen 591 Tochtergesellschaften und 88 Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2018) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von 61,04 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelder hinweg, Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unter: http://www.panasonic.com/global, www.lumixgexperience.panasonic.de/ und www.experience.panasonic.de/.



Weitere Informationen: Panasonic Deutschland Eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15 22525 Hamburg



OTS: Panasonic Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/14151 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_14151.rss2



Ansprechpartner für Presseanfragen: Michael Langbehn Tel.: 040 / 8549-0 E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.com