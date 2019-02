Hamburg (ots) -



Technics hat mit den EAH-F70N und EAH-F50B zwei neue Bluetooth Kopfhörer vorgestellt, mit denen Musikfreunde bei völliger Bewegungsfreiheit erstklassige Soundqualität genießen, Telefonate führen und dank Noise-Cancelling-System (EAH-F70N) entspannte Momente erleben. Ob zu Hause oder unterwegs - mit perfektem Tragekomfort, smarten Funktionen sowie effizienter Unterdrückung von Außengeräuschen bieten die neuen Kopfhörer Hörgenuss pur.



Auf beeindruckende Art und Weise verbinden die neuen Technics Kopfhörer höchsten kabellosen Musikgenuss mit erstklassigem Komfort und sind darüber hinaus mit ihren hochwertigen Materialien mit gebürstetem Finish ein gern gesehenes Modeaccessoire. Durch die bestmögliche Bluetooth Übertragung*1 vom Tablet oder Smartphone genießt der Musikfreund seine Lieblingssongs, Hörbücher oder Podcasts in hervorragender Qualität, ohne an ein Kabel gebunden zu sein. Fortschrittlichste Technologien garantieren harmonischen, natürlichen Klang, der auch bei langem Zuhören entspannend und angenehm ist sowie mit feinsten Details und hoher Dynamik überzeugt. Kristallklare Höhen, ausgewogene Mitten und tiefste Bässe garantieren besten Sound, Telefonate werden mit klarer Sprachverständlichkeit geführt. Durch die beeindruckende Räumlichkeit erlebt man darüber hinaus sogar das Ambiente eines großen Konzertsaales oder Opernhauses.



Ganz und gar entspannte Momente erleben und die hektische Umwelt völlig vergessen, dies erlaubt der EAH-F70N mit seinem Hybrid-Noise-Cancelling-System, das störende Umgebungsgeräusche effektiv ausblendet. Der Nutzer kann aus drei Stufen von völliger Entspannung bis hin zur Wahrnehmung von wichtigen Signalen wie im Straßenverkehr oder Ansagen bei Reisen auswählen.



Die unkomplizierte Handhabung bietet gerade unterwegs und auf Reisen handfeste Vorteile und hohen Komfort. Mit Hilfe der Multifunktionstaste wird der Sprachassistent*2 des Smartphones gestartet, um ein Telefonat zu führen, Musiktitel zu suchen*3 oder den Wetterbericht anzuhören. Parallel können zwei Zuspieler verbunden werden, um beispielsweise einen Film vom Tablet anzuschauen und gleichzeitig ein Telefonat vom Smartphone anzunehmen. Und sollte man doch einmal den Kopfhörer absetzen müssen, stoppt die Musik automatisch (EAH-F70N), um beim nächsten Aufsetzen direkt weiterzuspielen. Wichtige Durchsagen sind beim EAH-F70N ohne Abnehmen des Kopfhörers klar und deutlich zu hören, indem eine Hand auf die Ohrmuschel gelegt und damit der Interaktions-Modus aktiviert wird.



Dank hochwertiger Materialien mit Aluminium-Gehäuse und rundgebürstetem Finish sind die Technics Bluetooth Kopfhörer ein eleganter Begleiter. Ergonomisch optimierte, weiche und anschmiegsame Ohrpolster passen sich dank 3D-Kugelgelenk perfekt an die Kopfform an und garantieren auch bei langen Reisen angenehmen Tragekomfort.



Beide Kopfhörer sind ab Mai 2019 verfügbar. Der F70N wird in den Farben Graphit Schwarz, Umbra Braun und Dolomit Silber zur UVP von 399,00EUR erhältlich sein. Der F50B kommt für 329,00EUR in Graphit Schwarz und Dolomit Silber.



*1: Wenn über Bluetooth® angesteuert, unterstützt LDAC bis zu 96 kHz/24 Bit und apt-X HD bis zu 48 kHz/24 Bit (High-Res-Wiedergabe bei Kabelverbindung). *2: Abhängig von Smartphone-Spezifikation und App-Version *3: Für die Verwendung eines Musik-Streamingdienstes ist möglicherweise die Verlinkung des Sprachassistenten mit einem Account oder das Unterzeichnen eines Flat-Rate-Services nötig.



