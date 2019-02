Aktien des britischen Konsumgüterherstellers Reckitt Benckiser sind am Montag nach Quartalszahlen auf den höchsten Stand seit Anfang Dezember gestiegen. Mit einem Plus von 5 Prozent auf 6319 Pence lagen sie klar an der Spitze des Stoxx 50 . Die Papiere scheiterten im Tageshoch von 6499 Pence nur denkbar knapp an der runden Hürde von 6500 Pence.

"Es gibt immer noch Spekulationen, dass das Unternehmen in zwei Gruppen aufgespalten wird, in das Pharmageschäft einerseits und das Geschäft mit Hygiene- und Haushaltswaren andererseits", sagte Analyst David Madden von CMC Markets. Die Ergebnisse seien derweil solide gewesen./bek/he

ISIN GB00B24CGK77

AXC0212 2019-02-18/16:39