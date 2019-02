Zürich (ots) - Hausgemachtes wird in der Gastronomie immer mehr

nachgefragt. Welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich

daraus? Und wie kann das in der Praxis umgesetzt werden? Die

Fachtagung "Hochgenuss'19" organisiert von GastroSuisse beleuchtet

das Spannungsfeld zwischen frisch und fertig für Gastro-Profis: am

18. und 19. März in der Kartause Ittingen.



"Umfragen bestätigen den Trend zu hausgemachten Produkten", sagt

Daniel Borner, Direktor von GastroSuisse, der den "Hochgenuss'19"

eröffnen wird. "Für die Gastronomie ist es eine grosse Chance, wenn

echtes Handwerk wieder mehr geschätzt wird. Doch auch

Convenience-Produkte haben ihre Berechtigung. Wir zeigen auf, welche

Wege es gibt, frische und fertige Produkte sinnvoll einzusetzen, und

wohin die Trends gehen werden", ergänzt er.



Was genau bedeutet "hausgemacht"? Und wo genau ist die Grenze

zwischen frisch und fertig? Schon seit Jahrhunderten sind

Konservierungstechniken bekannt, welche die Haltbarkeit der

Lebensmittel verlängern, damit diese, mit verändertem Geschmack, auch

ausserhalb der Hochsaison geniessbar sind. Auf diese Weise können

beispielsweise Obst und Gemüse im Sommer geerntet und im Winter

genossen werden.



Insgesamt 14 Vorträge, Workshops, Diskussionen und Präsentationen

inspirieren am "Hochgenuss'19" rund um das Thema "hausgemacht",

präsentiert von hochkarätigen Referenten, darunter Dominik Flammer,

Patrick Zbinden und Richard Kägi.



Bevor es ans Eingemachte geht, zeigt eine neue Analyse Bedeutung,

Chancen und Herausforderungen von hausgemachten und

Convenience-Produkten auf. Anhand verschiedener Produkte von

Fruchtsaft über Pastete bis hin zu Saucen und fermentiertem Gemüse

wird die Praxis beleuchtet. Auch Geschmack, Design, Technik und

Trends kommen nicht zu kurz. Abschliessend berichtet Markus Stöckle,

GaultMillau-Koch, Mitinhaber und Küchenchef im Restaurant ROSI in

Zürich, in einem Interview von seinen Erfahrungen mit Hausgemachtem.



Die Veranstaltung "Hochgenuss" spricht Genuss-Botschafterinnen und

-Botschafter wie Gastro-Unternehmer, Köche, Servicefachkräfte,

Sommeliers und Produzenten an und bietet ihnen eine Plattform, sich

auszutauschen und weiterzubilden.



Die Teilnahme an der Fachtagung kostet 570 CHF für

GastroSuisse-Mitglieder und 750 CHF für Nicht-Mitglieder bzw. 110 und

150 CHF mit Förderung durch den L-GAV.



Weitere Informationen und Anmeldung:



GastroSuisse Weiterbildung

Tel. 044 377 52 18

weiterbildung@gastrosuisse.ch

www.hochgenuss-gastrosuisse.ch



GastroSuisse ist der Verband für Hotellerie und Restauration in

der Schweiz. Gegen 20'000 Mitglieder, davon rund 2500 Hotels,

organisiert in 26 Kantonalverbänden und vier Fachgruppen, gehören dem

grössten gastgewerblichen Arbeitgeberverband an.



Originaltext: GastroSuisse

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100007695

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100007695.rss2



Kontakt:

Einladung für Medienschaffende



Medienvertreter sind eingeladen teilzunehmen. Bei Interesse wird um

Anmeldung bis Mittwoch, 13. März, gebeten.



Kontakt:

GastroSuisse, Kommunikation,

Telefon 044 377 53 53, communication@gastrosuisse.ch