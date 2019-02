Bekanntmachung gemäß Art. 2 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2016/1052



Roding (pta017/18.02.2019/16:13) - Im Zeitraum vom 11. Februar 2019 bis einschließlich 15. Februar 2019 wurden insgesamt 740 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben.



Die Gesamtzahl der im Zeitraum vom 11. Februar 2019 bis einschließlich 15. Februar 2019 täglich zurückgekauften Aktien, die volumengewichteten Durchschnittskurse sowie das Volumen in Euro sind wie folgt:



Datum Gesamtzahl Volumengewichteter Volumen (Euro) zurückgekaufter Durchschnittskurs (Euro) Aktien (Stück) 11. Februar 200 41,600 8.320,00 2019 12. Februar - - - 2019 13. Februar 180 41,700 7.506,00 2019 14. Februar 180 41,800 7.524,00 2019 15. Februar 180 41,900 7.542,00 2019 Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 21. Dezember 2016 bis einschließlich 15. Februar 2019 erworbenen Aktien beläuft sich auf 225.914 Stück Aktien.



Der Aktienrückkauf erfolgte ausschließlich über die Börse im elektronischen XETRA-Handelssystem.



Informationen über die einzelnen Transaktionen sowie über das tägliche Handelsvolumen sind im Internet unter folgendem Link veröffentlicht: http://www.muehlbauer.de/company/company/investor-relations/aktienrueckkaufprogr amm/



Roding, den 18. Februar 2019



Mühlbauer Holding AG Der Vorstand



