Milrem Robotics, Entwickler von unbemannten Abwehrsystemen, ist mit einem breiten Angebot an bewaffneten, unbemannten Bodenfahrzeugen (UGV) das am stärksten vertretene Unternehmen auf der diesjährigen IDEX.

In Kooperation mit den Branchenpartnern MBDA, Electro Optic Systems, ST Engineering und Nexter präsentiert Milrem Robotics auf der wichtigsten Messe für Abwehrsysteme im Nahen Osten vier verschiedene bewaffnete, unbemannte Bodensysteme. Alle Systeme sind in das unbemannte Bodenfahrzeug THeMIS von Milrem Robotics integriert.

Ausgestellt werden zwei komplett neue, bewaffnete UGVs: das weltweit erste unbemannte Bodensystem zur Panzerabwehr und das erste UGV mit einer präzisen und leistungsstarken 30-mm-Kanone. Außerdem sind ein leichtes 12,7-mm-Maschinengewehr mit 40-mm-Granatwerfer und ein UGV mit 20-mm-Panzerturm zu sehen.

"Die hohe Anzahl an Integrationsprojekten bei verschiedenen Nutzlastanbietern wie beispielsweise MBDA, EOS, ST Engineering, Nexter, Kongsberg und FN Herstal, sowie das starke Interesse seitens anderer bekannter Branchenführer haben die Position von THeMIS als führenden Branchenstandard in Bezug auf UGVs in den vergangenen Jahren gestärkt", so General (ret) Riho Terras, ehemaliger CHOD von Estland und derzeitiger President of the Defence Division bei Milrem Robotics

"Seine Vielseitigkeit macht THeMIS zum Schweizer Taschenmesser unter den Bodenrobotern. Deshalb hat es großes Interesse in vielen europäischen Ländern in Europa und im Nahen Osten geweckt, die es in ihre Robotertestprogramme aufnehmen möchten und nach Wegen zur optimalen Integration des Systems in ihr Konzept suchen", erklärte Kuldar Väärsi, CEO von Milrem Robotics

Ende letzten Jahres wurden vier THeMIS UGVs während des Army Warfighting Experiment in Großbritannien von NATO-Soldaten getestet. Das dreiwöchige Experiment erhielt ein sehr positives Feedback und diente als Anregung für ähnliche Programme.

