Der Wandel der automobilen Antriebstechnik hin zu erneuerbaren Energiequellen, vor allem in Form der Elektromobilität, ist in vollem Gang. Das Angebot an teil- oder vollelektrifizierten Serienfahrzeugen wächst, mit einer dichter werdenden Ladeinfrastruktur nimmt auch die Akzeptanz auf Seiten der Verbraucher zu. Spätestens ab 2020 erwartet etwa das Brancheninstitut CAM einen starken Anstieg des Absatzes auf den wichtigsten Automobilmärkten, bis 2030 soll demnach der E-Mobility-Marktanteil bereits 25 bis 40 Prozent erreichen. Ähnliche Wachstumswerte prognostiziert das IHS-Institut: Von 493.000 E- und Hybridfahrzeugen, die 2017 europaweit produziert wurden, wird demnach die Fertigung auf rund 2,5 Millionen Einheiten im Jahr 2022 wachsen.

Wärmemanagement der Batterie rückt in den Fokus

Insbesondere die kontinuierliche Steigerung von Effizienz und Leistung hat Anteil an dieser wachsenden Akzeptanz. Höhere Reichweiten der Elektromobile sind aber nur möglich mit leistungsstärkeren Batterien sowie mit höheren Packdichten der Energiespeicher. Damit rückt gleichzeitig die Batteriesicherheit bei der Weiterentwicklung elektrifizierter Antriebe immer stärker in den Fokus. Denn mit einer zunehmenden Energiedichte steigen auch die Anforderungen an eine effiziente Batteriekühlung und die Batteriesicherheit. Die angestrebte Erhöhung der Energiedichte in Lithium-Ionen-Batterie-Packs für Elektrofahrzeuge führt zu immer höheren Anforderungen an das Packungsdesign. Wesentlich ist dabei insbesondere das Wärmemanagement während des Betriebs, das mechanische Management der reversiblen und irreversiblen Zelldilatation sowie das Sicherheitsniveau bei Unfällen oder einem spontanen Zellversagen.

Der Thermal Runaway

Ein elektrischer Kurzschluss im Lithium-Ionen-Akku kann eine Kettenreaktion auslösen. Der Elektrolyt entzündet sich, dadurch kann es zu einem Brand oder einer Explosion der Batterie kommen - bezeichnet als thermisches Durchgehen oder Thermal ...

