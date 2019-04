Elektrisch, autonom, vernetzt: Mobilität und Verkehr verändern sich. Dadurch ergeben sich interessante Ertragschancen aus Anlegersicht."Die Elektrische" - so wurde in Berlin die Straßenbahn Anfang des letzten Jahrhunderts umgangssprachlich genannt. Man nannte sie sicherlich so, weil es etwas Neues war und vor allem, weil die Wagen nicht mehr mit Pferden sondern mit elektrischer Energie gezogen wurden. Bei den heutigen Autos könnte es vielleicht ähnlich laufen. Wir nennen die Elektroautos eben Elektroautos, weil es eine Innovation der letzten Jahre ist und diese sich von konventionell betrieben Fahrzeugen unterscheidet. Eines Tages wird es vielleicht normal sein, dass alle Autos "unter Strom" sind. Neben einem alternativen Antrieb wird sich auch das autonome Fahren mehr und mehr durchsetzen. Das führt wiederum dazu, dass bestimmte Technologiebranchen zunehmend Bedeutung erlangen werden. Für Anleger eröffnen sich interessante Perspektiven.

