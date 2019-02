Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Mit Corporate News vom 28. Januar 2019 hat die publity AG (ISIN DE0006972508/ WKN 697250) bekannt gemacht, Optionen zur Aufnahme einer Finanzierung an den Fremdkapitalmärkten (Debt Capital Market) für die mögliche Begebung einer neuen Anleihe zu prüfen, so die publity AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...