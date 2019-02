Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Während Chinas

Science-Fiction-Hit "The Wandering Earth" die Kinos im Sturm erobert,

hat der in Qingdao beheimatete Produktionsstandort des Films noch

mehr Applaus nach seinem großartigen Start eingeheimst und macht die

Stadt zu einer zunehmend beliebten Produktionsdrehscheibe.



Die Einnahmen an der Kinokasse für den Film haben bereits 3,4

Milliarden Yuan (502 Millionen USD) überstiegen und er wird

wahrscheinlich ein weiterer legendärer Kinohit nach Wolf Warrior 2,

aber viele Zuschauer geben sich nicht mehr nur mit einer Vorführung

im Kino zufrieden, sondern wollen auch den Drehort des Films

besuchen.



Oriental Movie Metropolis liegt im westlichen Qingdao und hat acht

Aufnahmestudios (Sound Stages) an das Produktionsteam von "The

Wandering Earth" vermietet. Sound Stage 20 war der Drehort der

Sturmszene.



"Wir haben außerdem eine Weltraumkapsel in einem Drehbereich unter

freiem Himmel von Sound Stage 2 im Oriental Movie Metropolis gebaut.

So ein Unterfangen ist zuvor noch nie in Angriff genommen worden",

sagte Wang Hong, Produzent von "The Wandering Earth". Obwohl es fast

zwei Monate bis zur Fertigstellung dauerte, hat sich die Arbeit

gelohnt, was das Debüt der Weltraumkapsel im Film beweist.



"The Wandering Earth" war nur einer der Filme mit großen

Produktionen. Mit dem Film "Fengshen Trilogy" und vielen anderen, die

bereits jetzt in Planung sind, soll Oriental Movie Metropolis ein

führendes Zentrum für Filmproduktionen werden.



Bisher verfügt Qingdao Oriental Movie Metropolis über rund 40

Aufnahmestudios der Weltklasse, darunter das international größte

Studio mit ca. 10.000 Quadratmetern und das einzige

Unterwasser-Studio der Welt.



Mit seinen Einrichtungen und Technologien zur Filmproduktion hat

das 162 Hektar große Qingdao Oriental Movie Metropolis bisher über

200 Produktionsunternehmen aus dem In- und Ausland angezogen.



Neben dem ausgedehnten Studiokomplex bietet der Standort jetzt

auch einen Themenpark, ein Shoppingcenter, ein Filmmuseum, Hotels und

Clubs. Der Bau eines solchen Komplexes wurde nicht nur als ein

Schritt betrachtet, um Produzenten zu gewinnen, sondern auch um mit

seinen beeindruckenden Unterhaltungserlebnissen Besucher anzulocken.



Da sich Oriental Movie Metropolis in einem industriellen

Gründerpark im westlichen Qingdao niedergelassen hat, erhielt der

Komplex ebenfalls finanzielle Förderung und Unterstützungsleistungen

von den lokalen Regierungsbehörden.



Die Lokalregierung von Qingdao hat sich darüber hinaus

verpflichtet, ausländischen Film- und Fernsehstudios großzügige

Ermäßigungen zu bieten, um an diesem Standort zu filmen. Gemeinsam

mit Oriental Movie Metropolis wurden dem Film "The Great Wall" -

einer chinesisch-amerikanischen Koproduktion - im Jahr 2016

Fördermittel in Höhe von rund 16 Millionen Yuan gewährt. Die

Fördermittel von Oriental Movie Metropolis für den Dreh eines Films

vor Ort können bis zu 40 Prozent seiner in Qingdao ausgegebenen

Produktionskosten betragen.



Im Einklang damit verkündete die Stadt, dass sie ihre Bestrebungen

ankurbeln werde, um die mit Kunst und Kultur verwandten Branchen mit

Schwerpunkt auf Film- und Fernsehproduktionen zu fördern.



