Notstand, Autozölle, Hoffnung im Handelskonflikt - ein Wechselbad für die Anleger. Jochen Stanzl - worauf gründen sich denn ÜBERHAUPT die rasanten Kursgewinne vor allem in den USA?



Jochen Stanzl von CMC Markets im Gespräch mit Antje Erhard: Wie nah sehen Börsianer die Lösung im Handelskonflikt? Wären Autozölle für Europa schon eingepreist? DAX eher in enger Spanne - was sagt die Charttechnik?