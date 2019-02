Schaltbau Holding AG: Schaltbau stellt Alte Technologies S.L.U. zum Verkauf DGAP-Ad-hoc: Schaltbau Holding AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Schaltbau Holding AG: Schaltbau stellt Alte Technologies S.L.U. zum Verkauf 18.02.2019 / 18:11 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, 18. Februar 2019. Der Vorstand der Schaltbau Holding AG ("Schaltbau"), hat heute beschlossen, die spanische Konzerntochter Alte Technologies S.L.U. ("Alte") zum Verkauf zu stellen. Alte hat im Geschäftsjahr 2018 bei einem Umsatz von unter EUR 25 Mio. mit einem deutlichen Verlust zum Konzernergebnis beigetragen. Der Vorstand möchte die Ressourcen von Schaltbau auf die wesentlichen Gruppengesellschaften konzentrieren und ist überzeugt, dass der Turnaround von Alte mit dem richtigen strategischen Investor sehr viel schneller gelingen kann als in der Schaltbau-Gruppe. Künftig wird Alte daher als "Veräußerungsgruppe" nach IFRS 5 bilanziert. Dies führt zur Anwendung anderer Bewertungsmaßstäbe. Die aktuellen Erkenntnisse haben auch Auswirkungen auf die Bewertung zum 31. Dezember 2018. Auf Konzernebene führt dies nach den bereits zum 30. September 2018 vorgenommen Wertberichtigungen zu einem zusätzlichen nicht operativen negativen Ergebniseffekt in Höhe von etwa EUR 3 Mio. Auf Ebene des HGB-Einzelabschlusses der Schaltbau Holding AG kommt es durch die Wertkorrektur des Beteiligungsansatzes sowie aller an Alte ausgereichten Ausleihungen, Forderungen und Darlehen und der Berücksichtigung von Risiken aus ausgereichten Bürgschaften zu einem negativen Effekt in Höhe von etwa EUR 26 Mio. für das Geschäftsjahr 2018. Auf vorläufiger und ungeprüfter Basis ergibt sich damit für den HGB-Einzelabschluss der Schaltbau Holding AG ein Jahresfehlbetrag von etwa EUR 23 Mio. Der Vorstand erwartet nach diesen Korrekturen dann aus einem möglichen Verkauf von Alte keine weiteren wesentlichen negativen Ergebniseffekte auf Ebene der Schaltbau Holding AG und auf Konzernebene. Kontakt: Wolfgang Güssgen Leiter Investor Relations & Corporate Communications Schaltbau Holding AG Hollerithstraße 5 81829 München Deutschland T +49 89 93005-209 guessgen@schaltbau.de www.schaltbaugroup.de 18.02.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Schaltbau Holding AG Hollerithstraße 5 81829 München Deutschland Telefon: +49 89 - 93005 - 209 Fax: +49 89 - 93005 - 398 E-Mail: guessgen@schaltbau.de Internet: www.schaltbau.de ISIN: DE000A2NBTL2 WKN: A2NBTL Indizes: Prime Standard Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 777135 18.02.2019 CET/CEST ISIN DE000A2NBTL2 AXC0242 2019-02-18/18:11