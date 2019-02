Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt traten die Kurse am Montag mehr oder weniger auf der Stelle. Der Handel verlief in ruhigen Bahnen, während in den USA die Börsen wegen des Feiertages "George Washingtons Geburtstag" geschlossen blieben. Zudem machte die Berichtssaison eine kleine Pause, deshalb fehlten auch von dieser Seite die Impulse. Die Aktie von Wirecard schoss zum Start in die Woche in die Höhe und profitierte unter anderem von dem Verbot neuer Leerverkäufe durch die Bafin. Der DAX beendete den Tag dagegen kaum verändert bei 11.299 Punkten.

Wirecard haussieren

Einen Freudensprung von 15,1 Prozent auf 115 Euro legte die Aktie von Wirecard hin. Die Finanzaufsicht Bafin hat Leerverkäufe von Aktien des Zahlungsabwicklers verboten. Die Anlegerschützer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz befürworteten den Schritt. "Das ist eine absolut richtige Entscheidung", kommentierte Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer der Anlegerschutzorganisation DSW. Damit bestehe endlich die Chance, in Ruhe zu analysieren, was an den erhobenen Vorwürfen dran sei. Die Staatsanwaltschaft München I ermittelt nun gegen einen Journalisten der Financial Times. Es liege eine konkrete Strafanzeige eines Anlegers vor, sagte eine Sprecherin der Behörde. Für die Analysten von Hauck & Aufhäuser, die ein Kursziel von 220 Euro für die Aktie nennen, sind die aktuellen Kurse Kaufkurse.

Um die Aktien der Automobilhersteller machten die Anleger derweil abermals einen Bogen. Sollte US-Präsident Donald Trump tatsächlich Strafzölle auf Autoimporte beschließen, dürfte dies nach Einschätzung der Analysten von Evercore ISI zu "verheerendem Gegenwind" für die deutschen Autohersteller führen. Eine Zollabgabe von 25 Prozent würde alleine den Volkswagen-Konzern 2,3 Milliarden Euro kosten, bei BMW und Daimler sei mit Belastungen von jeweils 1,7 bis 2 Milliarden Euro zu rechnen. Volkswagen verloren 1,1 Prozent, BMW 0,3 Prozent und Daimler 0,4 Prozent.

Der Stahlhändler Klöckner & Co ist offenbar schwach ins Jahr gestartet. Das SDAX-Unternehmen erwartet im ersten Quartal ein operatives Ergebnis deutlich unter Vorjahr. Klöckner geht für das Auftaktquartal von einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 20 bis 30 Millionen Euro aus. Für die Aktie ging es um 6 Prozent nach unten.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 57,2 (Vortag: 108,9) Millionen Aktien im Wert von rund 2,40 (Vortag: 4,45) Milliarden Euro. Es gab zehn Kursgewinner und 20 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.299,20 -0,01% +7,01% DAX-Future 11.289,50 -0,08% +6,78% XDAX 11.293,96 -0,25% +6,74% MDAX 24.463,48 +0,57% +13,32% TecDAX 2.622,15 +1,48% +7,02% SDAX 10.807,83 +0,92% +13,66% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 166,38 -13 ===

