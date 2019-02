Erster Intraoralscanner mit Nahinfrarot-Bildgebungstechnologie (NIRI), der die innere Struktur eines Zahns (Schmelz & Dentin) in Echtzeit 1 scannt.

scannt. Erstes integriertes dentales Bildgebungssystem, das gleichzeitig 3D, intraorale Farbe und NIRI aufzeichnet und mit iTero TimeLapse 1 einen zeitlichen Vergleich ermöglicht.

TimeLapse einen zeitlichen Vergleich ermöglicht. Die NIRI-Technologie des iTero Element 5D-Systems hilft bei der Erkennung und Überwachung von interproximalen Kariesläsionen über der Gingiva ohne den Einsatz von schädlicher Strahlung 1 .

5D-Systems hilft bei der Erkennung und Überwachung von interproximalen Kariesläsionen über der Gingiva ohne den Einsatz von schädlicher Strahlung . Neue webbasierte Oberfläche MyiTero.com ergänzt die Visualisierung des iTero Element 5D-Systems.

Direkter Zahnarzt/Labor-Workflow sendet den Scan automatisch an ein Labor der Wahl (eingeschränkte Markteinführung).

Align Technology, Inc. (NASDAQ: ALGN) hat heute die Markteinführung des iTero Element 5D-Bildgebungssystems bekanntgegeben, das einen neuen umfassenden Ansatz für klinische Anwendungen, Workflows und Benutzererfahrung bietet, der die Palette der vorhandenen hochpräzisen Vollfarb-Bildgebung und der schnellen Scanzeiten des iTero Element-Portfolios erweitert. Die gesamte iTero-Produktfamilie, einschließlich dem iTero Elements 5D-Bildgebungssystem, wird auf der 38. Internationalen Dental-Schau (IDS) in Köln vorgestellt. Die Messe findet vom 12.-16. März 2019 statt.

iTero Element 5D-Bildgebungssystem: mehr als nur ein Scanner

Der iTero Element 5D-Scanner bietet nicht nur alle Eigenschaften und Funktionen, die Ärzte schon vom iTero Element 2 kennen und deshalb erwarten, sondern auch das erste integrierte dentale Bildgebungssystem, das gleichzeitig 3D-, intraorale Farb- und NIRI-Bilder aufzeichnet und mit iTero TimeLapse1 auch einen zeitlichen Vergleich ermöglicht. Die integrierte 3D-, intraorale Farb- und NIRI-Technologie des iTero Element 5D-Bildgebungssystems hilft bei der Erkennung und Überwachung von interproximalen Kariesläsionen über der Gingiva ohne den Einsatz von schädlicher Strahlung1. Mit einem vollständigen Bogenscan in nur 60 Sekunden bietet das iTero Element 5D-Bildgebungssystem Ärzten leistungsstarke Visualisierungsfunktionen, darunter die folgenden:

3D-Impressionen für restaurative und kieferorthopädische Arbeiten

Analyseinstrumente wie das Tool zur Messung des okklusalen Freiraums 2

NIRI-Bilder

Intraorale Kamerabilder

iTero TimeLapse-Technologie

Invisalign Ergebnissimulator 2

Ergebnissimulator Invisalign Fortschrittsbewertung2

"Das iTero Element 5D-Bildgebungssystem kombiniert die Spitzentechnologie des iTero Element-Portfolios von Intraoralscannern mit fortschrittlichen integrierten Bildgebungsfunktionen wie NIRI, die bei der Erkennung von interproximalen Karies und klaren Intraoralbildern mit der integrierten intraoralen Kamera unterstützen", sagte Zelko Relic, Align Technology, CTO und Senior Vice President, Global Research and Development. "Mit diesem neuen Bildgebungssystem können Ärzte jeden Patienten bei jedem Besuch effizient und effektiv scannen und zusammen Behandlungsoptionen visualisieren, die zu fundierteren Entscheidungen für eine optimale Mundpflege führen."

"Die Diagnose kariöser Läsionen oder "Löcher", insbesondere solcher, die interproximal oder zwischen den Zähnen liegen, kann durch zahlreiche Faktoren behindert werden, darunter Variationen in der Zahnform und -ausrichtung sowie traditionelle Einschränkungen des Röntgenfilms, zu denen Variabilität der Belichtungswerte, schlechte Winkel bei der Bilderfassung oder überlappende Kontakte auf dem Bild und mehr gehören", sagte Dr. Mitra Derakhshan, Align Technology, Vice President, Global Clinical. "Das iTero Element 5D-Bildgebungssystem hilft Ärzten dabei, das Fortschreiten von interproximalen Karies über der Gingiva ohne schädliche Strahlung zu erkennen und zu überwachen, und trägt damit dazu bei, dass sie eine noch bessere Patientenversorgung sicherstellen können."

Dr. Tim Nolting, ein Zahnarzt aus Freudenberg, Deutschland, der die eingeschränkte Markteinführung des iTero Element 5D-Bildgebungssystems begleitet hatte, sagte: "Der iTero Element 5D-Scanner ist wirklich bahnbrechend und hat mir einen völlig neuen Grund gegeben, digitale Technik in meine Praxis zu integrieren. Patienten schätzen eine minimalinvasive Behandlung und strahlungsfreie Diagnose. Durch das Hinzufügen des iTero Element 5D-Systems zu meinen Diagnosewerkzeugen ist die Diagnose selbst einfacher. Da ich darüber hinaus meinen Patienten zeigen kann, was ich sehe, verstehen sie die Situation besser und erklären sich daher auch mit der vorgeschlagenen Behandlung einverstanden."

"Das Tempo, mit dem Innovationen vorgestellt werden, nimmt bei Align weiter zu. Das Element 5D-Bildgebungssystem erweitert das iTero-Portfolio um ein breites Spektrum an leistungsstarken Scannertechnologien in jedem Preisbereich", sagte Yuval Shaked, Align Technology, Senior Vice President und Managing Director, iTero Scanners and Services. "Als führender Anbieter von digitaler Scantechnologie mit über 20 Jahren Erfahrung wissen wir, wie Plattformen weiterentwickelt werden sollten und wie wichtig es ist, unsere Ärzte zu unterstützen und einen Upgrade-Pfad zu bieten, der ihre Investitionen schützt. Mit dem iTero Element 5D-Bildgebungssystem können Zahnärzte jetzt in mehr als einen Intraoralscanner investieren und so die Möglichkeiten in ihrer Zahnarztpraxis maximieren. Die Plattform des iTero Element 5D-Systems macht es Zahnärzten leicht, auf die neueste digitale Technologie umzusteigen, wenn sie dazu bereit sind."

MyiTero.com: Neue webbasierte Oberfläche, die eine höhere Verfügbarkeit des Scanners ermöglicht

Align Technology bietet jetzt auch MyiTero.com an, eine webbasierte Plattform, die die umfassende Visualisierung des iTero Element 5D-Bilgebungssystems ergänzt und zur Erstellung von Rezepten vor Terminen und zur Besprechung der Scans mit dem Patienten auf mehreren Geräten verwendet werden kann. So erhält die Praxis die Flexibilität, mehr Patienten mit dieser Spitzentechnologie zu unterstützen. MyiTero.com ermöglicht eine höhere Verfügbarkeit des Scanners, so dass die Praxis die Nutzung ihres Scanners und die Gesamtinvestition in die Technologie wirklich maximieren kann.

Direkter Zahnarzt/Labor-Workflow (eingeschränkte Markteinführung): Workflow-Optionen, die den Anforderungen der Ärzte und Labors gerecht werden

Align Technology optimiert die Arbeitsabläufe für Zahnärzte und Labore mit der Einführung eines direkten Zahnarzt/Labor-Workflows. Mit dem neuen Workflow können Scans automatisch an ein vom Zahnarzt bevorzugtes Labor geschickt werden und der Arzt kann über sein MyiTero.com-Konto mit dem Labor Kontakt aufnehmen, um festzustellen, ob der Scan akzeptabel ist oder ob zusätzliche Informationen erforderlich sind. Dieser Workflow wird auch weiterhin durch On-Demand-Dienste wie Modellierung und kundenseitig gefräste Modelle von iTero unterstützt, die beide nur in Verbindung mit iTero Element-Scannern verfügbar sind und auf die sich Labors verlassen. Der direkte Zahnarzt/Labor-Workflow wird derzeit in begrenztem Umfang auf den Märkten in Nordamerika und Europa getestet.

1Daten von Align Technology, Stand: 4. Dezember 2018.

2Serienmäßig bei allen iTero Element-Scannern.

Das iTero Element 5D-Bildgebungssystem ist ab sofort in Kanada und EU-Ländern, die die CE-Kennzeichnung akzeptieren (außer Griechenland), und in der Schweiz, Norwegen, Australien, Neuseeland, Hongkong und Thailand im Handel erhältlich. In den USA oder in Lateinamerika ist das iTero Element 5D-Bildgebungssystem noch nicht verfügbar.

Informationen zum iTero Element 5D-Bildgebungssystem finden Sie unter http://www.itero.com/en .

Align Technology entwickelt und fertigt das Invisalign-System, das fortschrittlichste Clear-Aligner-System der Welt, sowie iTero Intraoralscanner und -dienstleistungen. Die Produkte von Align helfen Zahnärzten, die von ihnen erwarteten klinischen Ergebnisse zu erzielen und ihren Patienten effektive, hochmoderne zahnmedizinische Möglichkeiten zu bieten. Besuchen Sie www.aligntech.com, um weitere Informationen zu erhalten.

Weitere Informationen über das Invisalign-System oder einen Invisalign-Arzt in Ihrer Nähe finden Sie unter www.invisalign.com. Weitere Informationen zum digitalen Scannersystem iTero finden Sie unter www.itero.com .

