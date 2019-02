Die Baader Bank hat die Einstufung für Klöckner & Co nach schwacher Ergebnisprognose für das erste Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Die Prognose des Stahlhändlers resultiere aus der Kombination eines Preis- und Absatzmengenrückgangs, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Montag vorliegenden Studie und senkte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) für 2019 und 2020. Er sieht aber die Chance auf eine Stabilisierung der Stahlpreise im Jahresverlauf. Die zweite Jahreshälfte sollte dann besser werden als die erste./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2019 / 17:05 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0086 2019-02-18/18:17

ISIN: DE000KC01000