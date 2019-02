MÜNCHEN (Dow Jones)--Telefonica Deutschland hat CEO Markus Haas länger an das Unternehmen gebunden. Der Manager, der den Konzern seit gut zwei Jahren führt, hat einen neuen Vertrag bis Ende 2022 erhalten, wie der Telekom-Rivale nach einer Aufsichtsratssitzung mitteilte.

Vor seiner Zeit als CEO bei dem in Deutschland unter der Marke O2 agierenden Konzern war Haas für das operative Geschäft und somit für die Integration von Telefonica Deutschland und E-Plus verantwortlich. "Nach Abschluss der größten europäischen Mobilfunkfusion sind wir stärker aufgestellt als je zuvor", sagte Haas laut Mitteilung.

Einen Fokus will das Unternehmen in den nächsten Jahren auf das Transformationsprogramm namens Digital4Growth legen. Dabei sollen die Kundenbedürfnisse im digitalen Zeitalter stärker in den Mittelpunkt gestellt werden. Das Programm soll zwischen 2019 und 2022 einen Brutto-Beitrag zum operativen Ergebnis (OIBDA) von 600 Millionen Euro liefern.

