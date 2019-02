Die DZ Bank hat den fairen Wert für Klöckner & Co von 7,80 auf 6,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Duisburger Stahlhändler habe vor einem schwachen Start in das neue Geschäftsjahr gewarnt, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Er habe daher die Gewinnschätzungen gesenkt./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2019 / 17:45 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0087 2019-02-18/19:00

ISIN: DE000KC01000