FRA: Deletion of Instruments from XETRA - 18.02.2019



The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.02.2019



ISIN Name



CA10639L2003 BREATHTEC BIOMEDICAL A

CA76124L1040 RESOURCE CAPITAL GOLD

DE000HV2ALT8 UC-HVB 1859 MTN VAR

US42327L3096 HELIOS+MATHE.ANALYT.DL-01

US5488621013 LOXO ONCOLOGY DL-,0001

US60255W1053 MINDBODY INC. DL-,01