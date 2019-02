Köln (ots) - Düsseldorf. Die FDP hat die Kommunen in NRW aufgerufen, mehr Kinderbetreuung am frühen Morgen und am Abend anzubieten. "In Stadtteilen, in denen viele Eltern auf eine Betreuung früh am Morgen oder nach 18 Uhr angewiesen sind, sollte es Schwerpunkt-Kitas mit flexiblen Öffnungszeiten geben", sagte Marcel Hafke, jugendpolitischer Sprecher der FDP im Landtag, dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstag-Ausgabe). Dies soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern. Wichtig sei, dass die Städte so schnell wie möglich eine Bedarfsplanung auf den Weg brächten. "Die Jugendämter müssen bei den Eltern abfragen, welche Betreuungszeiten für sie wichtig sind, um Familie und Beruf miteinander verbinden zu können."



OTS: Kölner Stadt-Anzeiger newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66749 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66749.rss2



Pressekontakt: Kölner Stadt-Anzeiger Newsdesk Telefon: 0221 224 2080