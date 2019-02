Donald Trump hatte angekündigt, die US-Industrie vor Autos aus Deutschland schützen zu wollen. Durch Zölle. Diese Meldung hatte am Montag in den frühen Morgenstunden zumindest in den Medien für reichlich Unruhe gesorgt. Die Realität in der Kursentwicklung allerdings spiegelte die tatsächliche Stimmung wider - es bleibt vergleichsweise ruhig. In den Mittagsstunden blieb gerade noch ein kleines Kursminus von weniger als 1 % übrig.

Drohungen von Trump nicht nachvollziehbar

Kern der ruhigen ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...