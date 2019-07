Der chinesische Autohersteller BAIC hat sich einen beträchtlichen Anteil am Partner Daimler gesichert.Wie beide Unternehmen mitteilten, hat sich die Beijing Automotive Group mit rund 5 Prozent an dem DAX-Konzern beteiligt. "Wir möchten diese Allianz durch eine Beteiligung an Daimler weiter stärken", wird BAIC-Chairman Heyi Xu in der Mitteilung zitiert. "Mit diesem Schritt bringen wir zudem unsere Unterstützung für den Vorstand und die Strategie von Daimler zum Ausdruck."In Stuttgart ...

Den vollständigen Artikel lesen ...