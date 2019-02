Aareal Bank AG: Vorstand beabsichtigt, der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 2,10 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2018 vorzuschlagen DGAP-Ad-hoc: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Dividende Aareal Bank AG: Vorstand beabsichtigt, der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 2,10 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2018 vorzuschlagen 18.02.2019 / 22:24 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Aareal Bank AG: Vorstand beabsichtigt, der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 2,10 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2018 vorzuschlagen Der Vorstand der Aareal Bank AG hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, in seinem dem Aufsichtsrat vorzulegenden Gewinnverwendungsvorschlag an die Hauptversammlung 2019 auf Basis der vorläufigen, nicht testierten Ergebnisse des Geschäftsjahres 2018 eine Dividende in Höhe von 2,10 Euro je Aktie vorzusehen. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote am oberen Rand der im Rahmen der Dividendenpolitik angekündigten Spanne von 70 bis 80 Prozent, bezogen auf das Ergebnis je Stammaktie (EPS), ohne den positiven Einmaleffekt (negativer Goodwill) aus dem zum Jahresende vollzogenen Erwerb der Düsseldorfer Hypothekenbank (DHB). Der Antrag auf Einbeziehung des Konzerngewinns für das Geschäftsjahr 2018 in das konsolidierte CET 1 der Aareal Bank Gruppe wurde bei der EZB entsprechend gestellt. Die endgültige Entscheidung über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2018 ist der Hauptversammlung vorbehalten. Kontakt: Jürgen Junginger, Leiter Investor Relations 18.02.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Aareal Bank AG Paulinenstr. 15 65189 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0)611 348 - 0 Fax: +49 (0)611 348 - 2332 E-Mail: aareal@aareal-bank.com Internet: www.aareal-bank.com ISIN: DE0005408116 WKN: 540811 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Stockholm Ende der Mitteilung DGAP News-Service 777179 18.02.2019 CET/CEST ISIN DE0005408116 AXC0254 2019-02-18/22:24