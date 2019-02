Die Aktie der Lufthansa ist am Montag mit einem kleinen Abschlag in die Woche gestartet. Dennoch hat die Aktie weiterhin das Potenzial, um 10 und 15 % zu schaffen - binnen kürzerer Zeit, so Chartanalysten. Der Wert hat die Untergrenze von 22 Euro weiterhin verteidigt und zeigt sich somit gegenüber einem Abrutschen als deutlich gefestigter im Vergleich zu den Vorwochen. Die Aktie hat ohnehin in den zurückliegenden vier Wochen einen Aufschlag von über 13 % geschafft. Dieser Gewinn markierte den ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...