Die Digitalisierung an Schulen ist eines der großen Themen bei der Bildungsmesse Didacta, die am Dienstag (10.00 Uhr) in Köln eröffnet wird. Zu der internationalen Leitmesse werden bis zum Samstag rund 100 000 Besucher erwartet. Die knapp 900 Aussteller zeigen vor allem neue Lehr- und Lernmaterialien für alle Bereiche - vom Kindergarten über Schule und Hochschule bis zur Beruflichen Bildung. Viele Anbieter legen einen Schwerpunkt auf digitale Medien für den Unterricht und die frühkindliche Bildung.

Zum Rahmenprogramm gehören zahlreiche Kongresse und Diskussionsveranstaltungen. Dabei geht es vor allem um aktuelle Themen wie Inklusion, Fachkräftemangel oder das Gute-Kita-Gesetz./pa/DP/fba

AXC0020 2019-02-19/05:49