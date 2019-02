Dem US-Präsidenten bläst ein kräftiger Wind ins Gesicht. jetzt haben sich 16 US-Staaten zu einer Sammelklage gegen die Notstandserklärung zusammengefunden, mit der Trump seine Mauer bauen will.

Der Widerstand gegen die Pläne von US-Präsident Donald Trump zum Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko hat sich erheblich ausgeweitet. Am Donnerstag klagte eine Koalition von 16 US-Staaten - unter ihnen Kalifornien, New York und New Mexiko - gegen die Notstandserklärung Trumps, mit denen dieser Gelder für den Mauerbau aus anderen Quellen als dem Haushalt schöpfen wollte. Die Klage wurde vor einem Bundesgericht in San Francisco eingereicht, teilte New Yorks Generalstaatsanwältin Letitia James mit.

"Einen nationalen Notstand auszurufen, wenn es keinen gibt, ist unmoralisch und illegal", sagte James in einer Erklärung vom späten Montagabend. Gelder aus wichtigen Fonds umzuleiten usurpiere unter anderem die Macht des Kongresses. "Wir nehmen diesen Machtmissbrauch nicht hin und werden mit jedem uns zur Verfügung stehenden Mittel kämpfen." Die Sammelklage ziele darauf ab, dass der Schritt der US-Regierung "ungesetzlich und verfassungswidrig" sei.

Mit seiner Maßnahme verstoße Trump gegen die Verfassung, hieß es auch in einer Erklärung des kalifornischen Generalstaatsanwalt Xavier Becerra. Dem Präsidenten warf er eine "tiefe Geringschätzung" des Rechtsstaats vor. Generalstaatsanwalt Becerra stellte zudem Trumps Motive infrage. "Er weiß, dass es keine Krise an der Grenze gibt. Er weiß, dass seine Notstandserklärung unbegründet ist, und er räumt ein, dass er diesen Fall wahrscheinlich vor Gericht verlieren wird." Auch Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom hielt Trump vor, eine Krise zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...