Kalifornien und 15 weitere Bundesstaaten reichten am Montag eine Klage gegen Donald Trump's nationale Notstandserklärung ein, so "CNBC". Dies ist eine deutliche Reaktion auf Trumps Mauer-Poker. Bereits vergangenen Donnerstag kam Donald Trump mit der Idee den nationalen Notstand auszurufen, um so Geld für sein Mauerprojekt zu bekommen. Am Freitag, nachdem der Kongress mehrfach ...

