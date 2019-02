Dt. Telekom-Discounter mit 8% Seitwärtschance

Obwohl die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508) seit Anfang Dezember mehr als acht Prozent ihres Wertes verloren hat, zählt sie zu den wenigen DAX-Werten, mit denen Anleger in den vergangenen 12 Monaten Kursgewinne für sich verbuchen konnten. Im Bereich von 14 Euro konnte sich die Aktie nach dem Kursrutsch der Vorwochen stabilisieren.

Wer das vergünstigte Kursniveau für einen Einstieg in die von der Mehrheit der Experten zum Kauf empfohlenen T-Aktie nützen möchte und auch bei seitwärts oder leicht nachgebenden Notierungen des Aktienkurses positive Renditen erwirtschaften möchte, könnte eine Investition in Discount-Zertifikate als Alternative zum direkten Aktienkauf ins Auge fassen. Im Gegensatz zu Aktienanlegern akzeptieren Zertifikateanleger das limitierte Renditepotenzial und das Emittentenrisiko und verzichten auf die während der Laufzeit der Zertifikate anfallende Dividendenzahlungen. Dennoch erscheint ein Investment in diese Zertifikate in der nach wie vor zinslosen Zeit als sehr interessant.

Defensives Discount-Zertifikat mit Cap bei 13,25 Euro

Das Goldman Sachs-Discount-Zertifikat auf die Deutsche Telekom-Aktie, Cap bei 13,25 Euro, BV 1, Bewertungstag 19.12.19, ISIN: DE000GA24YC8, wurde beim Deutsche Telekom-Aktienkurs von 14,36 Euro mit 12,631 - 12,636 Euro gehandelt. Wenn die Deutsche Telekom-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 13,25 Euro notiert, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 13,25 Euro zurückbezahlt.

Somit ermöglicht dieses Zertifikat in den nächsten zehn Monaten bei einem bis zu 7,73-prozentigen Kursrückgang der Aktie einen Ertrag von 4,86 Prozent (=5,70 Prozent pro Jahr). Notiert die Deutsche Telekom-Aktie am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am 19.12.19 fixierten Schlusskurs der Deutsche Telekom-Aktie zurückbezahlt. Ein Verlust (vor Spesen) wird erst dann entstehen, wenn die Aktien unterhalb des Kaufkurses des Discount-Zertifikates, also unterhalb von 12,636 Euro verkauft werden.

Discount-Zertifikat mit Cap bei 13,75 Euro

Für Anleger mit höheren Renditewünschen und höherer Risikobereitschaft könnte das Morgan Stanley-Discount-Zertifikat mit Cap bei 13,75 Euro, BV 1, ISIN: DE000MF848D6, Bewertungstag 20.12.19, interessant sein, das beim vorliegenden Aktienkurs mit 12,88 - 12,89 Euro taxiert wurde.

Notiert die Deutsche Telekom-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit 13,75 Euro zurückbezahlt, was einem Ertrag von 6,67 Prozent (=8 Prozent pro Jahr) entsprechen wird. Befindet sich der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird auch dieses Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der Deutsche Telekom-Aktie zurückbezahlt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Telekom-Aktien oder von Anlageprodukten auf Deutsche Telekom-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de