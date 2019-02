FRANKFURT AM MAIN, Germany, Feb. 19, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Northern Swan, ein New Yorker Investment Fond, hat einen Millionenbetrag in die Cansativa GmbH investiert, um das Wachstum des jungen Pharmaunternehmens und die europäische Integration des Unternehmens weiter zu beschleunigen. Cansativa setzt das Kapital zum Ausbau eines "EU GxP Innovation Hubs" und Fulfillmentcenter für medizinisches Cannabis ein.



Cansativa treibt so die europaweite Professionalisierung der gesamten Branche von Frankfurt am Main aus weiter voran. Die weitere Betriebsstätte dient als EU-Hub für die wachsende Branche und eröffnet für pharmazeutische Unternehmen aus der ganzen Welt einen Zugang für den rasant wachsenden europäischen Markt. Cansativa steht dabei als verlässlicher und unabhängiger Fullservice GxP Partner zur Seite.

"Anders als der Großteil unserer Wettbewerber sind wir kein von externen Dienstleistern abhängiger Arzneimittelvermittler, sondern bewegen seit jeher tagtäglich unsere Produkte physisch in unseren eigenen Lagern und werden auch sämtliche Prozessschritte in der Weiterverarbeitung eigenständig durchführen."

Jakob Sons, Mitgründer von Cansativa und gemeinsam mit Benedikt Sons Co-Geschäftsführer.

Northern Swan bringt dabei neben der Investitionssumme insbesondere Expertise, technisches Know-How, professionelles Netzwerk und Beteiligungen an weiteren Unternehmen aus der Medizinal-Cannabis-Industrie ein.

"Wir sind der Überzeugung, dass wir mit Cansativa den idealen Partner haben, um den europäischen Medizinal-Cannabis-Markt gemeinsam zu erschließen."

Kyle Detwiler, CEO Northern Swan Holdings.

Unternehmen

Cansativa GmbH

Die Cansativa GmbH ist ein 2017 gegründeter GDP-zertifizierter Arzneimittelgroßhändler mit der Erlaubnis zur Teilnahme am BtM-Verkehr und Sitz in Frankfurt am Main. Cansativa setzt sich zum Ziel, den Markt für medizinisches Cannabis zu professionalisieren, von der aktuellen Stigmatisierung zu befreien und die Preise für Patienten nachhaltig zu reduzieren.

Cansativa verfügt seit Beginn des Geschäftsbetriebs über ein eigenes Distributions- und Fulfillmentcenter und zählt als einer der "First Mover" zu den größten unabhängigen Importeuren und Distributoren von medizinischem Cannabis in Deutschland. Von Frankfurt am Main aus beliefert das Unternehmen Apotheken und Pharmagroßhändler in ganz Deutschland.

Cansativa baut mit seinem Gründerteam auf zwei Generationen professioneller Erfahrung in den Bereichen Medizin, Recht und Strategie.

Northern Swan

Northern Swan ist ein Investment Fond, der sich auf transformative Investitionen in die internationale Cannabisbranche in Ländern konzentriert, in denen der Sektor bundesweit legal ist. Mit Niederlassungen in New York, Toronto, Bogota und Frankfurt investiert Northern Swan in aufstrebende Unternehmen und unterstützt sie bei der Entwicklung kostengünstiger Produktionskapazitäten und Vertriebsmöglichkeiten, um den weltweiten Vertrieb zu verbessern und Markenwert zu generieren. Vor der Gründung von Northern Swan hat das Managementteam in Blackstone, KKR und Och-Ziff insgesamt über 3 Mrd. USD an Kapital investiert.

Kontakt

Für Anfragen rund um das Unternehmen, das Team und unsere Visionen stehen unsere Geschäftsführer, Jakob Sons und Benedikt Sons, gerne zur Verfügung.

Email: info@cansativa.de

Phone: +49 69 2475 778 40

A photo accompanying this announcement is available at http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/53318f6b-a72e-4fe0-af42-3f72980e9e75. The photo is also available at Newscom, www.newscom.com, and via AP PhotoExpress.