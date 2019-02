Das BaFin hat die Notbremse gezogen und die Leerverkäufe verboten. Reaktion des Kurses gestern rund + 14 % nach oben. Was tun? Der angenommene Boden von rund 100 Euro war von uns richtig ausgelotet worden. Die noch nötigen Eindeckungen der Mitläufer sind vermutlich noch nicht alle erledigt. Kurse zwischen 10b bis 110 Euro sind deshalb denkbar. Wie weit geht das nachhaltige Erholungspotential? Es gibt ein rechnerisches und ein gedachtes: Das erste hat seine Grenzen bei etwa 130/135 Euro gemessen an den vorliegenden Ergebnissen Das zweite hat eine Zukunftserwartung bis 2020/2012. Das wird Chef Markus Braun demnächst mit seinen Plänen erläutern können. Grundsätzlich sind die Perspektiven also positiv. Eine klassische Anlage ist Wirecard nicht.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info