Medieninformation

Spielerisch zum Kulturwandel

Baloise entwickelt Brettspiel für Strategiekommunikation

Basel, 19. Februar 2019. Die strategische Phase "Simply Safe" der Baloise steht ganz im Zeichen von Einfachheit und Innovationskraft. Nicht nur in der Beziehung zu ihren Kunden, sondern auch im Ziel, den für eine erfolgreiche Zukunft notwendigen Kulturwandel zu beschleunigen. Mit "Sarah's Vision" hat die Baloise deshalb als eines der weltweit ersten Grossunternehmen ein Brettspiel entwickelt, das helfen wird, die strategischen Ziele zu erreichen und die Baloise zukunftsfähig zu positionieren.

Sarah's Vision ist ein kooperatives Brettspiel, dessen Geschichte im Jahr 2163 spielt. Rund 150 Jahre in der Zukunft haben sich die Dienstleistungen von Versicherungsunternehmen der Vergangenheit verändert. Sie sind keine Schadenabwickler und -erstatter mehr, sondern spezialisierte Präventions- und Sicherheitsfirmen. Die Welt der Zukunft hat nach konfliktreichen Jahren einen Zustand von Prosperität und Wohlstand erreicht. Obwohl die globale Gesellschaft grosse technologische und soziale Fortschritte gemacht hat, wird sie von einer mysteriösen Bedrohung heimgesucht, die den nächsten entscheidenden Entwicklungsschritt der Menschheit verhindern und die alte Ordnung wieder herstellen möchte. Als Agenten einer schlagkräftigen Versicherung versuchen die Spielenden, die destruktiven Mächte zu stoppen und die Zukunft der Menschheit zu sichern.

Gamifizierung einmal anders: Brettspiel als Stimulus für Kulturwandel und Strategieumsetzung

"Gamifizierung in der Unternehmenswelt ist ein probates Mittel, um spielerisch Inhalte zu vermitteln. Um das Spielerlebnis möglichst multisensorisch und vielfältig zu gestalten, haben wir bewusst auf ein digitales Spiel verzichtet und uns auf die traditionelle Form des Brettspiels konzentriert. Bei einem Brettspiel hat man neben der Vermittlung der eigentlichen Spielinhalte auch noch die Möglichkeit, physische Interaktion zu stimulieren, zu beobachten und zu reflektieren. Diese zusätzlichen Informationen sind wichtig, vor allem wenn es komplexe Themen wie Unternehmenskultur, Zusammenarbeit, Agilität, Kundenfokus oder sinnstiftende Strategievermittlung betrifft", erläutert Marc Kaiser, Leiter Corporate Communications & Investor Relations, den Hintergrund des Projekts. Damit der Spielspass nicht zu kurz kommt, wurde zudem viel Wert darauf gelegt, ein Spiel zu produzieren, das alle Kriterien für ein verkaufstaugliches Brettspiel erfüllt. So wurde zum Beispiel bewusst auf ein Corporate Branding verzichtet und die Konzeption sowie Umsetzung wurde mit international führenden Dienstleistern der Branche durchgeführt.

Sarah's Vision hat zum Ziel, dass die Mitarbeitenden Team- und funktionsübergreifend gemeinsam Mittel und Wege finden, um eine Reihe an Problemen, die im Spiel auftreten, zu lösen. Wie im Geschäftsleben auch, stehen dafür nur begrenzt Ressourcen zur Verfügung, die nach Absprache eingesetzt werden können. Dabei gilt im Spiel wie auch in der Realität, je besser die Teams zusammenarbeiten, umso wahrscheinlicher ist der Erfolg.

"Einer der Wettbewerbsvorteile sehe ich in der unternehmensübergreifend verbesserten Kollaboration und Entscheidungsfreude. Reibungsverluste können so vermindert werden, die Baloise wird effizienter, kreativer und agiler. Besseres Zusammenarbeiten kann man lernen und Sarah's Vision ist eines der Mittel, das wir dafür einsetzen", sagt Group CEO Gert De Winter.

Storytelling in der internen Kommunikation und Unternehmensentwicklung

Das gemeinsame Spiel ist Bestandteil einer internen Kommunikationskampagne, die auf einem sogenannten Storytelling-Ansatz basiert. Es ist eingebettet in einen Strategieworkshop, den interdisziplinär zusammengesetzte Teams miteinander durchführen. Geleitet werden diese Workshops von über 100 speziell geschulten Mitarbeitenden, die sich freiwillig für dieses Cultural-Change Projekt gemeldet haben sowie Spezialisten aus der Unternehmensentwicklung. "Ziel ist es, die in Sarah's Vision erlebte Gruppendynamik zu reflektieren, das strategische Verständnis zu schärfen, Handlungsweisen abzuleiten und nicht zuletzt Spass am Spiel in einer Gruppe von Arbeitskollegen zu haben, die man unter normalen Umständen im Geschäftsalltag nicht kennengelernt hätte", ergänzt Marc Kaiser.

Interessiert am Spiel? Melden Sie sich hier für eine exklusive Medien-Spielrunde inklusive Coaching an: media.relations@baloise.com

Weitere Informationen

Interessierte können Sarah's Vision über Wellplayed.ch (https://wellplayed.myshopify.com/products/sarahs-vision-engl-preorder) beziehen. Das Spiel ist in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch erhältlich.

Gametrailer, Story und weitere Informationen zu Sarah's Vision: www.baloise.com/sarahsvision (https://www.baloise.com/de/home/ueber-uns/sarahs-vision.html?utm_source=newsletter&utm_medium=link&utm_campaign=game_launch)

Sarah's Vision online kaufen: Wellplayed.ch (https://wellplayed.myshopify.com/products/sarahs-vision-engl-preorder)

Medienmitteilung auf www.baloise.com (https://www.baloise.com/de/home/news-stories/news.html)

(https://youtu.be/H0YJjov92M0)

