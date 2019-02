Energieeffizienz ist neben erneuerbaren Energien das zweite Schlagwort der Energiewende. Das Bundeswirtschaftsministerium hat sich gar den Slogan "Efficiency first" auf die Fahnen geschrieben. KWK-Anlagen sind hierzu ein wichtiger Schlüssel - ob sie nun mit fossilen oder aber erneuerbaren Brennstoffen betrieben werden. Die Anlagen produzieren gleichzeitig - also gekoppelt - Elektrizität und Wärme und erreichen damit deutlich höhere Wirkungsgrade als ungekoppelte Anlagen: Während in konventionellen Kraftwerken zwischen 40 und 70 % der Primärenergie ungenutzt verloren gehen, ist es bei modernen KWK-Anlagen höchstens ein Fünftel. "Die effiziente Stromgewinnung mit KWK ist eine wichtige Säule der Energiewende," meint daher auch Utz Tillmann, Hauptgeschäftsführer des VCI. Die chemische Industrie nutzt KWK-Anlagen gerne, da ihre energieintensiven Prozesse dankbare Abnehmer sowohl für den erzeugten Strom als auch für die Wärme sind.

EEG-Rabatt 2018 ersatzlos entfallen

Dies hat sich auch seit dem 1. August 2014 nicht grundsätzlich geändert: Für neu errichtete Anlagen galt seit diesem Datum, dass auch auf Strom zum Eigenverbrauch die EEG-Umlage zu entrichten ist. Betreiber von hocheffizienten KWK-Anlagen erhielten allerdings einen Rabatt, der die Umlage zunächst auf 30 und später auf 40 % reduzierte. Damit konnten die meisten Betreiber leben. Seit Anfang 2018 ist es mit dem Privileg jedoch vorbei: Die EU-Kommission sah eine "Überförderung" von KWK-Anlagen und ließ eine Ausnahmegenehmigung zum Ende 2017 einfach auslaufen. Eine ...

