HeidelbergCement hat im vierten Quartal 2018 besser abgeschnitten, als erwartet. Deutlich höhere Energiekosten und eine geringere Nachfrage in Großbritannien und in Italien bremsten das DAX-Unternehmen jedoch aus, das EBITDA knickte um fünf Prozent auf 847 Millionen Euro ein. Derweil befindet sich die Aktie in einer interessanten charttechnischen Verfassung - die wichtige 200-Tage-Linie rückt näher.

