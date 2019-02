Die Lage der deutschen Modebranche ist alles andere als gut. In den vergangen Jahren gingen die Hersteller Laurèl und René Lezard sowie die Handelsketten Steilmann-Boecker und Wöhrl in die Insolvenz. Vor wenigen Wochen meldeten der bekannte Modehersteller Gerry Weber und die Handelskette AWG Insolvenz an. Dementsprechend ging es auch bei der angeschlagenen Handelskette Tom Tailor mit dem Aktienkurs kräftig nach unten. Nun sieht es danach aus, dass Tom Tailor komplett chinesisch werden soll.

Den vollständigen Artikel lesen ...