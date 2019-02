Man kann von dem Cannabis-IPO des vergangenen Jahres sprechen. Für 17 Dollar ist das Unternehmen im vergangenen Sommer an die Börse gekommen. Innerhalb weniger Tage vervielfachte sich das Papier auf zeitweise 300 Dollar. Von diesen Höchstständen ist die Aktie mittlerweile weit entfernt. Zu groß war die Übertreibung nach dem Börsengang. Da das Unternehmen den Gang an die US-Börse vollzog, sprangen insbesondere viele US-Investoren auf das Papier auf. Die meisten anderen großen Cannabis-Werte sind in Kanada notiert. Derzeit kostet eine Tilray-Aktie gerade einmal ein Viertel so viel wie noch zum Höhepunkt des Tilray-Hypes im September 2018. Die Frage ist: Lohnt es sich auf dem aktuellen Niveau zuzugreifen?

