The following instruments on XETRA do have their first trading day 19.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 19.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 2J3 XFRA CA02137A1093 ALTAGAS CANADA INC. EQ00 EQU EUR N

CA A9KN XFRA CA4063721027 HALO LABS INC. EQ00 EQU EUR N

CA FC9N XFRA DE000A2TSSV4 FCR IMMOBILIEN AG NA NEUE EQ00 EQU EUR N

CA MLZ XFRA CA58504D1006 MEDIPHARM LABS CORP. EQ01 EQU EUR N

CA 2PW XFRA JP3767810009 HAZAMA ANDO CORP. EQ01 EQU EUR N