The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A0KPQB9 DZ HYP IS.A.939 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DB7XPT8 DT.BANK MTN 13/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5KY3 LB.HESS.THR.CARRARA02P/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH5X20 HSH NORDBANK DLZS1 16/19 BD00 BON USD N

CA BO68 XFRA DE0001141687 BUNDESOBL.V.14/19 S.168 BD01 BON EUR Y

CA XFRA DE000HLB2H39 LB.HESS.THR. IHS 17/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4P94 LB.HESS.THR.CARRARA02R/17 BD01 BON EUR N

CA A2EH XFRA US02665WBA80 AMER.HONDA F. 2019 MTN BD01 BON USD N

CA APCP XFRA US037833BQ20 APPLE 16/19 BD01 BON USD N

CA APCN XFRA US037833BR03 APPLE 16/19 FLR BD01 BON USD N

CA THC2 XFRA USU88030AY44 TENET HEALTHC. 16/22 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA DE000LB0Q9M7 LBBW GM-FLOATER 13/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA US02665WBB63 AMER.HONDA F. 2019FLR MTN BD02 BON USD N

CA CMC8 XFRA US46625HQV59 JPMORGAN CHASE 16/19 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US63253XAG43 NATL AUSTR. BK 13/19 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US713448DE58 PEPSICO INC. 16/19 BD02 BON USD N

CA XFRA US713448DG07 PEPSICO INC. 16/19 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS1368469570 NORDEA BK 16/19 FLR MTN BD02 BON EUR N