The following instruments on XETRA do have their first trading day 19.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 19.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A269E5 ERSTE GR.BK. 19/29 FLRMTN BD00 BON EUR N

CA XFRA AT0000A26AS2 ERSTE GR.BK. 19/31MTN1628 BD00 BON EUR N

CA XFRA AU3CB0260990 NATL AUSTR.B 19/24 BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3CB0261006 GM FINANCIAL 19/23 BD00 BON AUD N

CA XFRA CH0457206842 MUENCH.HYP.BK.PF S.1814 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0460054429 PFB.SCHW.HYP 19/43 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A14JZD8 BAD.-WUERTT.LSA 19/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0Q87 DZ BANK IS.C183 19/49 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0QQ2 DZ BANK IS.A1097 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JS98 DEKA FESTZINS ANL 19/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4V88 LB.HESS.-THR. 0418B/319 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4V96 LB.HESS.-THR. OPF 19/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB128M9 LBBW GM-FLOATER 19/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB1374 LDSBK.SAAR PF.R.137 BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013404571 AUTO.SUD FR 19/31 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA US097023CC78 BOEING 19/24 BD02 BON USD N

CA XFRA US097023CD51 BOEING CO. 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA US097023CE35 BOEING CO. 19/39 BD02 BON USD N

CA XFRA US30216BHH87 EDC 19/24 BD02 BON USD N

CA KW6Z XFRA US500769HY37 K.F.W.ANL.V.19/22 CD BD02 BON CAD N

CA XFRA US902494BK88 TYSON FOODS 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1952579495 DEKA OPF MTN A146 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1953833750 ELISA OYJ 19/26 BD02 BON EUR N

CA AGW XFRA CA01559R1038 ALGERNON PHARMACEUT. A EQ00 EQU EUR N