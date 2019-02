FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.02.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

MPN XFRA US56585A1025 MARATHON PETROLEUM DL-,01 0.468 EUR

XFRA DE000HSH5YX3 HSH NORDBANK DLMC 1 16/21 0.000 %

XFRA DE000HSH4055 HSH NORDBANK MZC 16 15/20 0.000 %

XFRA DE000BLB2N75 BAY.LDSBK.IS. 14/20 SX5E 0.003 %

TKH XFRA US8873891043 TIMKEN CO. 0.247 EUR

DYH XFRA US87612E1064 TARGET CORP. DL-,0833 0.565 EUR

PLL XFRA US7443201022 PRUDENTIAL FINL DL-,01 0.883 EUR

PI7 XFRA US74164M1080 PRIMERICA INC. DL-,01 0.300 EUR

PTM XFRA US7274931085 PLANTRONICS INC. DL-,01 0.132 EUR

USS XFRA US5658491064 MARATHON OIL DL 1 0.044 EUR

LTP XFRA US5021751020 LTC PTIES INC. DL-,01 0.168 EUR

H6P XFRA US4040301081 H+E EQUIPMENT SERV.DL-,01 0.243 EUR

PEO XFRA US30161N1019 EXELON CORP. 0.320 EUR

CLE XFRA US1423391002 CARLISLE COS. INC. DL 1 0.353 EUR

BE7 XFRA US0814371052 BEMIS COMPANY INC. 0.282 EUR

AFL XFRA US0010551028 AFLAC INC. DL -,10 0.238 EUR

H09 XFRA SG2D00968206 HUTCHISON PORT HLDGS UTS 0.010 EUR

DNQ XFRA NO0010096985 EQUINOR ASA NK 2,50 0.203 EUR

QCH XFRA AU000000CPU5 COMPUTERSHARE LTD. 0.133 EUR

F8B XFRA US6952631033 PACWEST BANCORP. DL-,01 0.530 EUR

PW2 XFRA US7391281067 POWELL IND. INC. DL -,01 0.229 EUR

SHY1 XFRA US79971C2017 SANCHEZ MIDSTREAM PAR.UTS 0.132 EUR

PBE XFRA US7045511000 PEABODY ENERGY DL-,01 0.115 EUR

1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.060 EUR

1IP XFRA AU000000IPH9 IPH LTD 0.076 EUR

1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.062 EUR

NNA XFRA AU000000MFG4 MAGELLAN FINL GRP 0.467 EUR

XFRA DE000HLB1ZU8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.02A/15 0.001 %

GLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.110 EUR

2FY XFRA US78413T1034 SB ONE BANCORP 0.066 EUR

DNQA XFRA US29446M1027 EQUINOR ASA ADR/1 NK 2,50 0.163 EUR