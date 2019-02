FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.02.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 20.02.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 19.02.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 20.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH4048 HSH NORDBANK FZ P 2 15/21 0.000 %

OSR XFRA DE000LED4000 OSRAM LICHT AG NA O.N. 1.110 EUR

MCP XFRA US5950171042 MICROCHIP TECH. DL-,001 0.322 EUR

MSF XFRA US5949181045 MICROSOFT DL-,00000625 0.406 EUR

BEM XFRA US5766901012 MATERION CORP. DL 1 0.093 EUR

M6G XFRA US5543821012 MACERICH CO.,THE DL-,01 0.662 EUR

LFS XFRA US5370081045 LITTELFUSE INC. DL-,01 0.379 EUR

INP XFRA US4601461035 INTL PAPER DL 1 0.441 EUR

XFRA DE000HSH4PE4 HSH NORDBANK MZC 4 14/21 0.001 %

EZ1 XFRA US2939041081 ENZON PHARMACEUT. DL-,01 0.053 EUR

DC7 XFRA US2547091080 DISCOVER FINL SRVCS DL-01 0.353 EUR

COZ XFRA US1924461023 COGNIZANT TECH. SOL.A 0.177 EUR

HOU XFRA US15189T1079 CENTERPOINT ENERGY INC. 0.254 EUR

AP2 XFRA US0382221051 APPLIED MATERIALS INC. 0.177 EUR

AG31 XFRA US0376123065 APOLLO GLOBAL MAN. CL.A 0.494 EUR

LID XFRA US0185811082 ALLIANCE DATA SYS. DL-,01 0.556 EUR

AISF XFRA TH0268010Z11 ADVANCED INFO S.-FGN-BA 1 0.093 EUR

NVAA XFRA TH0268010R11 ADV.INFO SERV.-NVDR- BA 1 0.093 EUR

XFRA DE000HSH4022 HSH NORDBANK MZC 15 15/25 0.000 %

HMI XFRA FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL O.N. 1.500 EUR

7DB XFRA US25278X1090 DIAMONDBACK ENERGY DL-,01 0.110 EUR

SU4 XFRA AU000000SUN6 SUNCORP GROUP LTD. 0.164 EUR

NMA XFRA AU000000NCM7 NEWCREST MNG LTD 0.066 EUR

DNE XFRA AU000000DOW2 DOWNER EDI 0.088 EUR

13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 0.172 EUR

AKU1 XFRA NL0013267909 AKZO NOBEL EO 0,5 4.500 EUR

N9Z1 XFRA AU000000AGL7 AGL ENERGY 0.347 EUR

GFF XFRA US3984331021 GRIFFON CORP. DL-,25 0.064 EUR

1XK XFRA US67111Q1076 OFS CREDIT CO. IN DL-,001 0.147 EUR

3DH XFRA AU000000DHG9 DOMAIN HLDGS AUSTR. LTD 0.013 EUR

1X6 XFRA AU000000CL11 CLASS LTD. 0.016 EUR

OSRA XFRA US68840Y1064 OSRAM LICHT AG ADRS/0,333 0.376 EUR

2JT XFRA US30607B1098 FALCON MIN. CL.A DL-,0001 0.177 EUR