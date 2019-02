FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.02.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

TSO XFRA TRETRBZ00016 TRABZONSP.S.Y.V.F.I.T.TN1

5MO XFRA US60255W1053 MINDBODY INC. DL-,01

L95 XFRA US5488621013 LOXO ONCOLOGY DL-,0001