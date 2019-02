FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.02.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 20.02.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.02.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

NWC XFRA NO0010196140 NORWEGIAN AIR SHUT.NK-,01

29D XFRA VGG8477B1058 DELTA TECH.HLDGS LTD DL

C5B XFRA CA88557T1084 360 BLOCKCHAIN INC.